Стартовали совместные учения военных Узбекистана и Беларуси

В Наманганской области на полигоне Гурумсарай стартовали первые совместные учения военных Узбекистана Беларуси . Маневры "Боевое содружество-2019", в котором участвуют подразделения спецназа двух стран, продлятся до 27 мая.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, белорусские военные были переброшены к месту учений были переброшены военно-транспортным самолетом Ил-76МД.

Выступая на церемонии открытия командующий войсками Восточного военного округа Узбекистана полковник Лутфулло Бузруков отметил, что совместные маневры значительно расширят военное сотрудничество между двумя странами.

— Прежде всего нам предстоит отработать совместные действия разведывательных подразделений при выполнении учебно-боевых задач. И что немаловажно, и та и другая сторона получит колоссальный опыт от совместной работы, — отметил он.

Белорусские и узбекские военные также отработают проведение антитеррористических мероприятий в горной местности.