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Стартовали совместные учения военных Узбекистана и Беларуси 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: Соцсети
В Наманганской области на полигоне Гурумсарай стартовали первые совместные учения военных Узбекистана и Беларуси. Маневры "Боевое содружество-2019", в котором участвуют подразделения спецназа двух стран, продлятся до 27 мая.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, белорусские военные были переброшены к месту учений были переброшены военно-транспортным самолетом Ил-76МД.
Выступая на церемонии открытия командующий войсками Восточного военного округа Узбекистана полковник Лутфулло Бузруков отметил, что совместные маневры значительно расширят военное сотрудничество между двумя странами.
— Прежде всего нам предстоит отработать совместные действия разведывательных подразделений при выполнении учебно-боевых задач. И что немаловажно, и та и другая сторона получит колоссальный опыт от совместной работы, — отметил он.
Белорусские и узбекские военные также отработают проведение антитеррористических мероприятий в горной местности.
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Армия , Войска , СНГ , Министерство обороны , Узбекистан
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