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СМИ рассказали, почему США хотят сорвать сделку России и Турции по С-400 

Р-Спорт + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Издание Türkiye опросила экспертов, которые рассказали, чем вызвано стремление США помешать заключению сделки между Россией и Турцией о поставках зенитных ракетных комплексов С-400.
По мнению эксперта в сфере международных отношений Тогрула Исмайыла, США негативно относятся к сближению Россию и Турции, которое можно наблюдать в Сирии. При этом он напомнил о непоследовательных действиях Вашингтона: в Белом доме отказываются продавать своему союзнику по НАТО системы Patriot, однако критикуют Анкару за стремление приобрести комплексы С-400. Исмайыл отметил, что возможный отказ Турции от контракта по поставкам российских ЗРК станет не только ударом по обороноспособности страны, но и нанесет серьезный имиджевый ущерб, поскольку этот шаг будет восприниматься как результат американского давления.
Как рассказал эксперт по вопросам безопасности Митхат Ышык, С-400 — одна из лучших систем противовоздушной обороны в мире, и поэтому она нужна Турции. Он добавил, что сейчас позиции Анкары и Вашингтона по Ближнему Востоку и Восточному Средиземноморью не совпадают, поэтому американские союзники не заинтересованы в столь значительном укреплении турецкой обороноспособности.
Профессор Билал Самбур также заявил, что США недовольны укреплением связей между Россией и Турцией. По ту сторону Атлантики контракт по С-400 рассматривают как вопрос выживания, поскольку приобретение Турцией этих комплексов подорвет монополию США на поставку вооружений членам НАТО. В таком случае, другие страны из Североатлантического альянса могут попытаться найти замену американским контрактам в Китае, Индии или России.

Поставки С-400

Ранее Турция заявила, что не намерена отказываться от планов по закупке российских ЗРК. Первая партия С-400, по условиям договора, поступит в июле. США утверждают, что российские системы несовместимы со стандартами НАТО и угрожают Анкаре санкциями за их приобретение. Помимо этого, американская сторона пригрозила задержать или прекратить продажу Турции истребителей F-35.
Анкара является одним из участников международной программы США по созданию самолетов F-35. В Турции также не раз подчеркивали, что российские ЗРК не представляют угрозы для американских истребителей. Кроме того, глава МИД Мевлют Чавушолгу заявил, что поставляемые в страну С-400 не будут интегрированы в систему ПВО Североатлантического альянса.
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Армия , Оружие , США , МИД , НАТО , Турция
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