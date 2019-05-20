СМИ рассказали, почему США хотят сорвать сделку России и Турции по С-400

Издание Türkiye опросила экспертов, которые рассказали, чем вызвано стремление США помешать заключению сделки между Россией Турцией о поставках зенитных ракетных комплексов С-400.

По мнению эксперта в сфере международных отношений Тогрула Исмайыла, США негативно относятся к сближению Россию и Турции, которое можно наблюдать в Сирии . При этом он напомнил о непоследовательных действиях Вашингтона: в Белом доме отказываются продавать своему союзнику по НАТО системы Patriot, однако критикуют Анкару за стремление приобрести комплексы С-400. Исмайыл отметил, что возможный отказ Турции от контракта по поставкам российских ЗРК станет не только ударом по обороноспособности страны, но и нанесет серьезный имиджевый ущерб, поскольку этот шаг будет восприниматься как результат американского давления.

Как рассказал эксперт по вопросам безопасности Митхат Ышык, С-400 — одна из лучших систем противовоздушной обороны в мире, и поэтому она нужна Турции. Он добавил, что сейчас позиции Анкары и Вашингтона по Ближнему Востоку и Восточному Средиземноморью не совпадают, поэтому американские союзники не заинтересованы в столь значительном укреплении турецкой обороноспособности.

Профессор Билал Самбур также заявил, что США недовольны укреплением связей между Россией и Турцией. По ту сторону Атлантики контракт по С-400 рассматривают как вопрос выживания, поскольку приобретение Турцией этих комплексов подорвет монополию США на поставку вооружений членам НАТО. В таком случае, другие страны из Североатлантического альянса могут попытаться найти замену американским контрактам в Китае, Индии или России.

Поставки С-400

Ранее Турция заявила, что не намерена отказываться от планов по закупке российских ЗРК. Первая партия С-400, по условиям договора, поступит в июле. США утверждают, что российские системы несовместимы со стандартами НАТО и угрожают Анкаре санкциями за их приобретение. Помимо этого, американская сторона пригрозила задержать или прекратить продажу Турции истребителей F-35.