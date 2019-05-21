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Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спустят на воду 30 мая 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Средне-Невский завод
Новейший корабль противоминной обороны ВМФ "Владимир Емельянов" с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика будет спущен на воду 30 мая, сообщили в пресс-службе Военно-морского флота России.
"Тридцатого мая на "Средне-Невском Судостроительном Заводе" в Санкт-Петербурге будет торжественно спущен на воду третий по счету новейший корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" (проекта 12700). Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика и самое совершенное противоминное вооружение", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближнесрочной перспективе ВМФ планирует иметь в своем составе около 40 кораблей проекта 12700. Корабли этого проекта превосходят по всем показателям и характеристикам, включая водоизмещение, морские тральщики советского периода постройки.
Корабли противоминной обороны проекта 12700 сегодня воплощают в себе передовые отечественные технологии и по вооружению, и по ходовым качествам. Они могут эффективно использоваться как в ближней, так и в дальней морских зонах. Корабли этого проекта планово заменят морские тральщики советского периода постройки.
В конце 2018 года СНСЗ передал заказчику второй (первый серийный) корабль проекта 12700 — "Иван Антонов". Сейчас кроме "Владимира Емельянова" в эллингах завода в разной степени готовности находятся еще два корабля — "Георгий Курбатов" и "Яков Баляев".
Корабль противоминной обороны проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.
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Армия , Оружие , Иван Антонов , Владимир Емельянов , ЦМКБ Алмаз , Средненевский судостроительный завод
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