Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спустят на воду 30 мая

Новейший корабль противоминной обороны ВМФ " Владимир Емельянов " с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика будет спущен на воду 30 мая, сообщили в пресс-службе Военно-морского флота России.

"Тридцатого мая на "Средне-Невском Судостроительном Заводе" в Санкт-Петербурге будет торжественно спущен на воду третий по счету новейший корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" (проекта 12700). Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика и самое совершенное противоминное вооружение", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближнесрочной перспективе ВМФ планирует иметь в своем составе около 40 кораблей проекта 12700. Корабли этого проекта превосходят по всем показателям и характеристикам, включая водоизмещение, морские тральщики советского периода постройки.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 сегодня воплощают в себе передовые отечественные технологии и по вооружению, и по ходовым качествам. Они могут эффективно использоваться как в ближней, так и в дальней морских зонах. Корабли этого проекта планово заменят морские тральщики советского периода постройки.

В конце 2018 года СНСЗ передал заказчику второй (первый серийный) корабль проекта 12700 — " Иван Антонов ". Сейчас кроме "Владимира Емельянова" в эллингах завода в разной степени готовности находятся еще два корабля — "Георгий Курбатов" и "Яков Баляев".