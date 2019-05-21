Авиаэксперт перечислил проблемы истребителя F-35

В апреле 2019 года истребитель F-35 ВВС Японии , выполнявший плановый полет в небе над Тихим океаном, упал в воду. При этом до катастрофы летчик не подавал сигналы бедствия. Через два часа специалистам удалось обнаружить части левого и правого рулей самолета, позже нашелся и фрагмент черного ящика, но никаких записей в нем не было.

Причины катастрофы F-35 неизвестны до сих пор. По мнению экспертов, случившееся может быть связано с нехваткой кислорода в кабине. Военный обозреватель Владимир Карнозов отмечает, что у новейшего истребителя имеется проблема с генерацией кислорода для летчиков.

«Такие же недостатки были и у F-22, они обнаруживаются и до последнего времени. Это в частности проблема с генерацией кислорода для летчиков. Даже были случаи гибели. И на F-35 тоже есть такие проблемы», — полагает авиаэксперт.

При этом разработка F-35 обходится недешево. На одно только обновление программного обеспечение самолета уходят миллиарды долларов.

«Надо сказать, что программное обеспечение этой машины в основном создавалось на языке программирования С, С++, также Ада применялась. В общем, это те же языки программирования, которые используются при создании операционных систем для компьютеров повседневного использования», — отмечает Карнозов.

По словам авиаэксперта жизненно важна не только характеристика самолета, но и экипировка. Шлем пилота F-35 весит 2,4 килограмма. Его тяжесть при катапультировании может вызвать высокий риск травмы шеи летчика.

«Тут не то, что килограмм, тут каждый грамм находится на счету, потому что это все нагрузка, прежде всего, на шею летчика, на другие его части тела», — объясняет Карнозов.

Чтобы F-35 стал невидим для радаров, на него наносят специальное покрытие. Но по мнению эксперта, подобные технические решения все равно не могут превратить истребитель в «невидимку».

«Всякие технические решения не являются панацеей. Здесь должен быть некий компромисс между габаритами самолета и вот этими защитными покрытиями и так далее. Самолет F-35 — это большая машина, и тут за невидимку его можно выдавать только в случае пиар-акции», — заключает Карнозов.

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