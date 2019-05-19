Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВС Латвии вновь сообщили о приближении российского военного корабля к границе страны 

ТАСС + ещё 1 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский военный корабль в воскресенье был замечен вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.
"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 19 мая идентифицировали корвет "Ураган" класса "Каракурт" с бортовым номером 567 Вооруженных сил России", — сказано в сообщении НВС в Twitter.
Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии Минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз.
Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.
ТАСС: последние новости
До 1,5 тыс. военных моряков примут участие в параде в честь Дня Балтийского флота Совет ЕС призвал свои страны активизировать военное сотрудничество после претензий США Spiegel: немецкая подлодка задела морской грунт во время нахождения на базе в Норвегии
Комментарии
Армия , Оружие , Латвия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван первый президентский указ Зеленского128
Армия Сирии прекратила огонь в Идлибе
На Западе отреагировали на «российский скандал» в Австрии94
Бутина попросила о помощи в видеообращении180
Дерзкое ограбление. В Москве на дороге напали на Hyundai56
Видео
Назван первый президентский указ Зеленского
В мире Украина
На Газманова подают в суд
Шоу-бизнес
Раскрыт «секрет» мятых брюк Порошенко
В мире Конфликты
На Западе отреагировали на «российский скандал» в Австрии
В мире
Эстония ждет нападения России
В мире
Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского
В мире Украина
Пугачева купила племяннику квартиру в Москве
Шоу-бизнес
Нападение на Шварценеггера попало на видео
Шоу-бизнес
Стали известны подробности нападения на Шварценеггера
Шоу-бизнес
Почему Америка не снимет санкции
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение