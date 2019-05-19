Эрдоган заявил об «очень хорошем предложении» Москвы

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV заявил о возможности совместного с Россей производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре С-400.

Турецкий лидер отметил, что Москва предложила Анкаре "очень хорошие условия", а поставки С-400 могут начаться раньше июля.

"После этого речь пойдет и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400", — добавил Эрдоган.

Кроме того, глава государства рассказал, что Соединенные Штаты передали Турции пять истребителей F-35, обучение на которых в США проходят турецкие пилоты. Эрдоган заявил, что уверен в том, что Вашингтон выполнит все обязательства перед Анкарой по программе F-35.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов купить российские ЗРК и что первая партия систем ПВО, согласно договору, должна поступить в страну в июле. В Вашингтоне утверждают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, а также грозят ввести санкции за их возможное приобретение. Соединенные Штаты также неоднократно заявляли, что могут задержать или прекратить процесс продажи Турции новейших истребителей F-35.

Анкара является одним из участников международной программы США по созданию самолетов F-35. В Турции также не раз подчеркивали, что российские ЗРК не представляют угрозы для американских F-35. Кроме того, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушолгу заявил, что поставляемые в страну С-400 не будут интегрированы в систему ПВО Североатлантического альянса.

Российским властям также известны настроения американской стороны по поводу сделки с Турцией. По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, несмотря на настойчивость Вашингтона, реализация договоренностей по поставкам С-400 Анкаре идет полным ходом, и "никаких сбоев пока нет".