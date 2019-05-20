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Взрыватели реактивных снарядов «поумнеют» 

Вести.Ru + ещё 23 3 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Новейшие "умные" взрыватели для снарядов реактивных систем залпового огня проходят предварительные испытания. Об это заявил заместитель главы концерна "Техмаш" Александр Кочкин. Он уточнил, что цель тестов — выявить проблемы, связанные с разработкой этих устройств, и решить их.
Как ранее писало агентство ТАСС, впервые о создании взрывателей рассказал генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин. Они должны появиться примерно в 2020 году на таких РСЗО, как "Торнадо-Г".
Сообщается, что "умные" взрыватели можно запрограммировать так, что они отделят боевую часть ракеты от разгонного блока и подорвут ее в строго определенные моменты. Таким образом значительно повысится точность и эффективность РСЗО.
Также Александр Кочкин рассказал, что Минобороны России заказало партию 30-миллиметровых снарядов с дистанционным подрывом для госиспытаний.
Снаряды с дистанционным, или воздушным, подрывом предназначены для уничтожения пехоты в укрытиях. Лазерный дальномер, встроенный в прицельный комплекс орудия, оценивает расстояние, например, до стены, за которой может прятаться противник. После чего боеприпас программируется так, чтобы он взорвался сразу за препятствием и засыпал цель осколками.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Техмаш , ИТАР-ТАСС
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