США получили согласие на размещение войск в Персидском заливе, пишут СМИ

Саудовская Аравия и ряд других стран Персидского залива разрешили США разместить войска на их территории и американские корабли в их территориальных водах в Персидском заливе, сообщила в субботу общеарабская газета "Аш-Шарк аль-аусат" со ссылкой на высокопоставленные источники.

"США получили согласие на это (размещение войск — ред.) от стран Залива, исходя из двусторонних соглашений между США и арабскими странами Персидского залива для защиты от любых возможных враждебных действий Ирана, чтобы предостеречь Иран от любой попытки военной эскалации и нападения на страны Залива или интересы США в регионе, но не для участия в войне с ним", — приводит издание слова источника.

В свою очередь арабские дипломатические источники сообщили изданию, что сейчас ряд арабских стран ведут переговоры о созыве межарабской встречи в верхах в ограниченном составе по поводу развития ситуации в регионе во время саммита исламских государств в Мекке, который пройдет в конце мая.

Ранее сообщалось, что США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln. В регионе также доставлен зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили тогда в Пентагоне , эти вооружения войдут в состав ударной группы авианосца Abraham Lincoln и целевой группы ВВС США на Ближнем Востоке в ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов". Район размещения этих средств засекречен.