Саудовская Аравия и ряд других стран Персидского залива разрешили США разместить войска на их территории и американские корабли в их территориальных водах в Персидском заливе, сообщила в субботу общеарабская газета "Аш-Шарк аль-аусат" со ссылкой на высокопоставленные источники.
"США получили согласие на это (размещение войск — ред.) от стран Залива, исходя из двусторонних соглашений между США и арабскими странами Персидского залива для защиты от любых возможных враждебных действий Ирана, чтобы предостеречь Иран от любой попытки военной эскалации и нападения на страны Залива или интересы США в регионе, но не для участия в войне с ним", — приводит издание слова источника.
В свою очередь арабские дипломатические источники сообщили изданию, что сейчас ряд арабских стран ведут переговоры о созыве межарабской встречи в верхах в ограниченном составе по поводу развития ситуации в регионе во время саммита исламских государств в Мекке, который пройдет в конце мая.
Ранее сообщалось, что США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln. В регионе также доставлен зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили тогда в Пентагоне, эти вооружения войдут в состав ударной группы авианосца Abraham Lincoln и целевой группы ВВС США на Ближнем Востоке в ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов". Район размещения этих средств засекречен.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что надеется избежать войны с Ираном. В то же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако Тегеран продолжит сопротивление Вашингтону. О нежелательности войны с Ираном говорил и госсекретарь США Майк Помпео, в то же время отметив, что если американские национальные интересы будут в опасности, Вашингтон ответит "соответствующим образом".