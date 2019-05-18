С командира подлодки требуют миллионы рублей за аварию

Столкновение российской подлодки с иностранным судном и ее последующий ремонт обернулись серьезными денежными взысканиями для ее капитанов. Как сообщает «Коммерсант» в 2016 году во время учений в Балтийском море подлодка «Краснодар» столкнулась с гражданским иностранным судном, которое, несмотря на предупреждение военных, зашло в район, где проводились учения. После этого «Краснодар» забрали на ремонт в « Адмиралтейские верфи » ( Санкт-Петербург ).

Теперь судебные приставы взыскивают с бывших командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб.

С Мартемьянова, являющегося инвалидом, пытаются взыскать 5 млн руб., а Сопину осталось заплатить приставам только 21,7 тыс. руб. — стоимость судебных издержек по иску Минобороны . Ранее Ленинградский окружной военный суд постановил взыскать с Сопина, который руководил маневрированием подлодки, 12 млн руб., а со старшего на борту Игоря Мартемьянова, — 5 млн руб. Еще 16 млн руб., на выплате которых настаивало Минобороны, суд отказал, придя к выводу, что эта сумма должна быть покрыта за счет средств, которые выделяются министерству из федерального бюджета.

Мартемьянов и Сопин выплатили также госпошлину в размере более 30 тыс. руб. Сопин возместил свою часть ущерба, но не выплатил судебные издержки.

Взыскание Мартемьянов пытался безуспешно обжаловать, указав, что он вышел на пенсию, не работает, является инвалидом третьей группы из-за заболеваний, полученных за время военной службы, у него на иждивении двое несовершеннолетних детей, к тому же он выплачивает кредит банку.