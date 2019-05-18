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Венесуэльские военные предупредили, что ждут американцев с оружием в руках 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © AP Photo / Fernando Llano
Военные Венесуэлы в ходе "марша верности" с президентом страны Николасом Мадуро предупредили США, что ждут их с оружием в руках.
В пятницу президент Николас Мадуро посетил штат Арагуа, где провел вместе с тысячами солдат и офицеров так называемый "марш верности". Он прошел два километра, окруженный толпой военных, вдоль рядов выстроенной военной техники. Потом он наградил отличившихся военных и выступил с речью, в очередной раз заклеймив американский империализм.
После этого военные, руководимые старшим офицером, начали исполнять ритмичные кричалки.
"Только тот, кто сражается, имеет право быть. Никогда ты не вторгнешься в мою страну. Послушай, маленький гринго, мы готовы. С… оружием мы тебя ждем", — кричали военнослужащие.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Армия , Войска , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла , США
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