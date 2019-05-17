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Силы ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили обстрел Дамаска, сообщает SANA.
По сообщениям сирийских СМИ, запущенные в направлении Дамаска объекты были поражены и упали рядом с городом. В окрестностях столицы Сирии был слышен звук сильного взрыва, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что модернизированный «Панцирь» научили бороться с любыми беспилотниками.
Напомним, в ходе последней атаки террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии на защищаемую «Панцирями» и комплексами «Тор-М1» территорию не попал ни один из снарядов боевиков. За прошлый месяц террористы не менее 12 раз атаковали авиабазу Хмеймим, все атаки были отражены.
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Армия , Ближний Восток , В мире , ИА SANA , ИТАР-ТАСС , Дамаск , Сирия
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