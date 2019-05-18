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Россия накормит армию Венесуэлы 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник.
Отмечается, что 16 мая «Рособоронэкспорт», главный экспортер российских вооружений, разместил информацию о закупке 16,5 тысячи специальных сухпайков, которые должны быть поставлены в Венесуэлу. Начальная цена контракта составляет 14,38 миллиона рублей.
В техзадании написано, что поставка питания осуществляется в рамках помощи венесуэльскому правительству. Посылку передадут в порт Пуэрто-Кабэльо.
В «Рособоронэкспорте» отказались комментировать эту информацию.
30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.
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Комментарии
Армия , Войска , Латинская Америка , День Победы , Николас Мадуро , Рособоронэкспорт , Венесуэла
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