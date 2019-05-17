Минобороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения комплексов Patriot

Министерство национальной обороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения на них комплексов ПРО Patriot, сообщает военное ведомство

"Подписан договор на поставку транспортных средств Jelcz для комплексов Patriot", — говорится в сообщении.

Сообщается, компания Jelcz поставит военным 73 автомобиля для размещения комплексов вместе с пакетом логистики и обучения.

Стоимость контракта составляет около 171 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов).

В марте 2018 года в Варшаве состоялось подписание контракта о поставке Польше американских систем ПВО Patriot. Планируется, что на первом этапе — в 2021-2022 годах — Польша получит две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.

Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет. Предполагается, что во второй фазе поставок Patriot польская армия получит новейший радар, а также дополнительные ракеты и пусковые установки.

Как ранее неоднократно заявляли представители польского руководства, планируется, что новые системы ПВО будут размещены вблизи границы с Россией.