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Минобороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения комплексов Patriot 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство национальной обороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения на них комплексов ПРО Patriot, сообщает военное ведомство.
"Подписан договор на поставку транспортных средств Jelcz для комплексов Patriot", — говорится в сообщении.
Сообщается, компания Jelcz поставит военным 73 автомобиля для размещения комплексов вместе с пакетом логистики и обучения.
Стоимость контракта составляет около 171 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов).
В марте 2018 года в Варшаве состоялось подписание контракта о поставке Польше американских систем ПВО Patriot. Планируется, что на первом этапе — в 2021-2022 годах — Польша получит две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.
Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет. Предполагается, что во второй фазе поставок Patriot польская армия получит новейший радар, а также дополнительные ракеты и пусковые установки.
Как ранее неоднократно заявляли представители польского руководства, планируется, что новые системы ПВО будут размещены вблизи границы с Россией.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Польша
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