Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийские «Альбатросы» подключились к уничтожению террористов в Хаме 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: прес-служба командування ВДВ ЗС України
За последние дни удары по позициям бандформирований нанесли многоцелевые истребители Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34 российских Воздушно-космических сил.
Также в воздухе были замечены истребители-бомбардировщики Су-22, принадлежащие сирийским ВВС.
Свой вклад в разгром боевиков вносят и учебно-боевые L-39 "Альбатрос" чехословацкого производства. В Сети появилось небольшое видео, на котором запечатлена боевая работа этого сравнительно небольшого самолета, сбросившего несколько бомб на объекты противника.
Уже неоднократно отмечалось, что, в отличие от более современных и крупных крылатых машин, на "тридцать девятых" нет эффективных современных средств противодействия комплексам противоздушной обороны. Поэтому они более уязвимы и несут потери.
По разным оценкам, из более чем четырех десятков таких самолетов, находившихся в исправном состоянии к началу гражданской войны, сейчас сохранилось лишь около половины.
Тем не менее, L-39 регулярно задействуют для непосредственной поддержки сухопутных подразделений. Кроме неуправляемых авиационных ракет и 23-мм пушек они применяют авиационные бомбы, в том числе изготовленные в сирийских мастерских.
Также сообщалось, что часть машин оборудованы приборами ночного видения для возможности для выполнения боевых задач в темное время суток.
Российская Газета: последние новости
Видео: Бомбардировщик B-2 сбросил две гигантские бомбы Российский атомный авианосец станет прорывом в судостроении В России разрабатывают перспективную штурмовую винтовку
Комментарии
Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Договорились: принято решение о членстве России в ПАСЕ283
Новый поворот: пилоты SSJ попали под подозрение4
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады332
«Нужно исправлять»: Group-IB о решении Первого канала
Брошенная в поликлинике девочка оказалась украинкой4
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
Смерч в Петербурге попал на видео
Происшествия Погода
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
На Евровидении побит «рекорд обнаженности»
Шоу-бизнес
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
В Сети появилось видео катастрофы истребителя F-16
Происшествия
B-2 сбросил две гигантские бомбы
Армия Оружие
В Ирландии создали робота по образу персонажа «Джетсонов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение