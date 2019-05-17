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Видео: Бомбардировщик B-2 сбросил две гигантские бомбы 

Российская Газета 36 минут назад
ВВС США опубликовали видео применения стратегическим бомбардировщиком B-2 Spirit двух 13-тонных авиабомб GBU-57. Тренировка прошла в начале мае.
GBU-57 имеет и другое имя Massive Ordinance Pemetrator (MOP) — тяжелый проникающий боеприпас. Самая мощная в мире противобункерная бомба разработана в 2007 году для уничтожения подземных заводов по обогащению урана в Иране и скрытых в толще скал военных объектов КНДР. В 2011 году ВВС США заказали первую партию MOP из 20 авиабомб.
Наводящаяся по GPS бомба способна проникать в грунт на 61 метр и пробивать до 19 метров армированного железобетона, а лишь затем взрываться. Масса боевой части GBU-57 2700 килограммов.
Это оружие в сочетании с возможностью B-2 забираться незамеченным далеко на вражескую территорию посылает четкий сигнал потенциальным врагам Америки: у США есть возможность дотянуться даже до самых отдаленных и хорошо защищенных объектов, не прибегая к ядерному удару, пишет The Drive. Помимо Ирана и КНДР, в качестве потенциального объекта для применения MOP издание называет и Китай, построивший базу подводных лодок в толще горы.
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Армия , Видео , Оружие , США
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