Источник: атомная подлодка проекта 885М «Казань» в 2019 году сдана флоту не будет

Многоцелевая атомная подлодка "Казань" проекта 885М (шифр "Ясень-М") не будет сдана Военно-морскому флоту России в 2019 году из-за необходимости доработки вспомогательных систем, не отвечающих требованиям Минобороны . Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"По итогам швартовых испытаний, а также зимнего этапа заводских ходовых испытаний (завершился в январе — прим. ТАСС) установлено, что ряд вспомогательных узлов и агрегатов корабля не отвечает требованиям тактико-технического задания министерства обороны, в том числе по надежности, и требует доработки в доке "Севмаша", — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что доработка систем займет минимум несколько месяцев, после чего "Казань" должна еще несколько раз выйти в море сначала в рамках заводских, а затем и государственных испытаний.