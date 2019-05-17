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Источник: атомная подлодка проекта 885М «Казань» в 2019 году сдана флоту не будет 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Многоцелевая атомная подлодка "Казань" проекта 885М (шифр "Ясень-М") не будет сдана Военно-морскому флоту России в 2019 году из-за необходимости доработки вспомогательных систем, не отвечающих требованиям Минобороны. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
"По итогам швартовых испытаний, а также зимнего этапа заводских ходовых испытаний (завершился в январе — прим. ТАСС) установлено, что ряд вспомогательных узлов и агрегатов корабля не отвечает требованиям тактико-технического задания министерства обороны, в том числе по надежности, и требует доработки в доке "Севмаша", — сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что доработка систем займет минимум несколько месяцев, после чего "Казань" должна еще несколько раз выйти в море сначала в рамках заводских, а затем и государственных испытаний.
"Выполнить все это до конца года абсолютно невозможно. Не исключено, что на это уйдет и весь 2020 год и "Севмаш" сможет передать "Казань" флоту только в 2021 году", — сообщил он.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Севмаш , ИТАР-ТАСС
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