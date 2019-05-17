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В Эстонии завершились учения НАТО «Весенний шторм» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: © Estonian Defence Forces
Крупнейшие в Эстонии международные учения под эгидой НАТО "Весенний шторм", участие в которых приняли более 9 тыс. военнослужащих из 13 стран, завершились в пятницу. Об этом сообщил Главный штаб обороны Эстонии.
"Учения завершаются 17 мая, — заявил эстонскому Radio 4 специалист отдела стратегической коммуникации Главного штаба Сил обороны Игорь Ляпин.
Как сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны со ссылкой на генерал-майора Мартина Херема, учения прошли успешно.
"Более или менее все прошло в соответствии с нашими сценариями, — заявил он. — Все маневры, которые мы хотели провести и отработать, были выполнены".
По его словам, на учениях не произошло ни одного несчастного случая, однако был нанесен некоторый ущерб окружающей среде, который ранее Силы обороны обязались возместить.

Учения "Весенний шторм"

Основной задачей учений "Весенний шторм", которые шли на протяжении трех недель с 29 апреля до 17 мая, стала отработка синхронизации планирования боевых действий, сотрудничества в управлении, а также повышения готовности к выполнению тактических задач.
В маневрах принимали участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии. Со стороны Эстонии в учениях приняли участие подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, личный состав Первой и Второй пехотных бригад, а также личный состав народного ополчения (кайтселийт). Также в маневрах приняли участие военнослужащие дислоцированного в Эстонии многонационального батальона НАТО, а также военнослужащие стран-союзников и партнеров, которые прибыли в республику на время учений.
В ходе учений были задействованы сотни единиц техники, включая бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников. В частности, в небе Эстонии перемещались истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache, а также ВВС США Pave Hawk. Кроме того, в учениях приняли участие боевые корабли ВМС Эстонии и союзников.
В основном учения прошли на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа.
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Армия , Войска , НАТО , Эстония
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