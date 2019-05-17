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«Убийцы радаров» для F-35С и Су-35С сравнили 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ (ТП) российского истребителя Су-35С превосходит AGM-88E американского F-35С Lightning II, поскольку за счет интересной концепции построения головки самонаведения (ГСН) обладает более высокими возможностями поражения целей, пишет «Свободная Пресса».
Издание отмечает, что Х-58УШКЭ (ТП) имеет двухканальную ГСН, в которую входят пассивный широкополосный приемник электромагнитных волн и телевизионная камера.
«При выключении передатчика РЛС [радиолокационная станция] противника в случае обнаружения ракетной атаки последняя модификация Х-58 направляется к цели, пользуясь ее визуальным изображением. То есть ракета, в отличие от AGM-88E, не боится подавления средствами радиоэлектронного противодействия сигнала GPS», — пишет издание.
В настоящее время Х-58УШКЭ (ТП), разработанная корпорацией «Тактическое ракетное вооружение», проходит испытания. Кроме истребителя поколения 4++ Су-35С, оружие получит истребитель пятого поколения Су-57.
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Армия , Оружие , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
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