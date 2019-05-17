Гражданская версия пистолета «Удав» появится в этом году

"В текущем году точно сделаем", — сказал Баков.

Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Как ожидается, в этом году пистолет будет принят на вооружение.

"Удав" будет производиться в трех модификациях: для регулярных войск, специальных подразделений и гражданского рынка. Емкость его магазина составляет 18 патронов — на 10 больше, чем у пистолета Макарова.

Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9×21 мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для "Удава" разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Гражданская версия будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а ее тактико-технические характеристики, по мнению разработчика, позволят конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими.