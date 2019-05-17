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Гражданская версия пистолета «Удав» появится в этом году 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гражданская версия нового пистолета для российской армии "Удав" появится в этом году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") Альберт Баков.
"В текущем году точно сделаем", — сказал Баков.
Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Как ожидается, в этом году пистолет будет принят на вооружение.
"Удав" будет производиться в трех модификациях: для регулярных войск, специальных подразделений и гражданского рынка. Емкость его магазина составляет 18 патронов — на 10 больше, чем у пистолета Макарова.
Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9×21 мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для "Удава" разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.
Гражданская версия будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а ее тактико-технические характеристики, по мнению разработчика, позволят конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими.
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Армия , Оружие , Альберт Баков , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , РИА Новости
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