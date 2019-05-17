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Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив 

ТАСС + ещё 2 30 минут назад
Фото: ТАСС
Два ракетных эсминца Военно-морских сил (ВМС) США в четверг преодолели Ормузский пролив и вошли в Персидский залив. Об этом сообщил на своем сайте Военно-морской институт США со ссылкой на представителя Пентагона.
По его данным, эсминцы McFaul и Gonzalez прошли через Ормузский пролив в четверг днем.
Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) контр-адмирал Алиреза Тангсири 22 апреля заявил, что Иран перекроет Ормузский пролив для экспорта нефти, если лишится возможности использовать его. США после этого призвали Иран обеспечить свободу судоходства и транспортировки энергоресурсов в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.
Через Ормузский пролив проходит большая часть нефтяных перевозок стран Персидского залива.
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