Россия и Сербия проведут военные учения

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв прибыл в Сербию , чтобы обсудить подготовку к российско-сербскому военному учению.

Командующий войсками ЗВО и командующий сухопутными войсками Сербии обсудили ход планирования и общие вопросы совместного российско-сербского учения с боевой стрельбой, которое пройдёт на территории Российской Федерации во второй половине года, — говорится в сообщении пресс-службе ЗВО.

Журавлёв также встретился с министром обороны Александаром Вулином и начальником Генштаба Миланом Мойсиловичем, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, абордажные группы 73-го морского центра Вооружённых сил Украины отработали захват судов в открытом море. Кроме того, украинские военнослужащие в ходе учений «задержали и уничтожили» на палубе корабля условного противника.