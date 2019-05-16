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Россия и Сербия проведут военные учения 

News.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв прибыл в Сербию, чтобы обсудить подготовку к российско-сербскому военному учению.
Командующий войсками ЗВО и командующий сухопутными войсками Сербии обсудили ход планирования и общие вопросы совместного российско-сербского учения с боевой стрельбой, которое пройдёт на территории Российской Федерации во второй половине года, — говорится в сообщении пресс-службе ЗВО.
Журавлёв также встретился с министром обороны Александаром Вулином и начальником Генштаба Миланом Мойсиловичем, передаёт «Интерфакс».
Как писал News.ru, абордажные группы 73-го морского центра Вооружённых сил Украины отработали захват судов в открытом море. Кроме того, украинские военнослужащие в ходе учений «задержали и уничтожили» на палубе корабля условного противника.
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Армия , Войска , Александр Журавлев , Генштаб , Интерфакс , Сербия
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