Патриарх Кирилл назначил настоятеля главного храма ВС РФ

«На территории комплекса будет создана галерея "Дорога памяти" длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах войны. Дорога к храму будет украшена десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Храм будет располагаться в в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Согласно проекту высота храма вместе с крестом будет достигать 95 метров.