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Патриарх Кирилл назначил настоятеля главного храма ВС РФ 

Rambler News Service + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил настоятелем Патриаршего собора Воскресения Христова епископа Стефана Клинского, говорится в сообщении на официальном сайте РПЦ. До этого епископ занимал место председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
«На территории комплекса будет создана галерея "Дорога памяти" длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах войны. Дорога к храму будет украшена десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Храм будет располагаться в в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Согласно проекту высота храма вместе с крестом будет достигать 95 метров.
«Архитектурные пропорции храма глубоко символичны. Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метров (1945 год — окончание Великой Отечественной войны). Высота звонницы — 75 метров (в 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны). Высота малого купола — 14,18 метров (1418 дней и ночей длились боевые действия в Великой Отечественной войне)», — поясняют на сайте патриархата.
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Армия , Общество , Патриарх Кирилл , МВД
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