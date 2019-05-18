Всю мощь Балтийского флота показали на видео

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Минобороны показало на видео всю мощь Балтийского флота 

ТК «Звезда» + ещё 13 9 часов назад
Министерство обороны России в день 316-й годовщины Балтийского флота опубликовало впечатляющие кадры маневров кораблей и боевых стрельб.
Балтийский флот был основан 316 лет назад после первой победы русских моряков под командованием Петра Первого.
«18 мая 1703 года флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна», — сказал командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
Моряки-балтийцы более 300 лет несут вахту у западных границ России, защищая главные европейские ворота страны, прикрывая стратегические морские пути. Корабли Балтфлота ходят в дальний походы, борются с пиратами и присматривают за кораблями ВМС стран НАТО.
В годовщину в Балтийске состоится военный парад, в котором примут участи около 1,5 тысяч человек.
«Сегодня Балтийский флот ВМФ России решает задачи по защите экономической зоны и районов производственной деятельности», — отметили в Минобороны России.
В составе Балтфлота на сегодня надводные и подводные силы, авиация и войска ПВО, а также береговые подразделения. В 2019 году Балтфлот пополнится малым ракетным кораблем проекта 22800 «Каракурт», а также два больших гидрографических катера. В состав береговых войск войдут новые противотанковые комплексы и СЗО, а авиация примет новые Су-30СМ.
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Армия , Видео , Войска , День Победы , Министерство обороны , НАТО
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