Установка «Деривация-ПВО» получила белорусский прицельный комплекс

Новая российская зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО" получила оптоэлектронный прицельный комплекс белорусской разработки. Этот комплекс обеспечивает панорамный и секторный обзор, обнаруживает и распознает любые цели в любое время суток.

Систему обнаружения и прицеливания разработали на белорусском предприятии "Пеленг". Об этом ТАСС в Минске на девятой международной выставке вооружения MILEX 2019 рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе Республики Беларусь. С оптоэлектронным прицельным комплексом "Деривация-ПВО" сможет противостоять любым угрозам. В состав датчиков станции входят лазерный дальномер, телевизионная камера и тепловизор.

Новая станция также допускает применение управляемых боеприпасов калибра 57 миллиметров. Она способна контролировать наведение артиллерийского снаряда в лазерном лучевом канале управления.

Зенитную самоходную установку "Деривация-ПВО" впервые показали на форуме "Армия-2018" в августе прошлого года. Она создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащена модулем с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров.