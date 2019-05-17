Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Установка «Деривация-ПВО» получила белорусский прицельный комплекс 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Новая российская зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО" получила оптоэлектронный прицельный комплекс белорусской разработки. Этот комплекс обеспечивает панорамный и секторный обзор, обнаруживает и распознает любые цели в любое время суток.
Систему обнаружения и прицеливания разработали на белорусском предприятии "Пеленг". Об этом ТАСС в Минске на девятой международной выставке вооружения MILEX 2019 рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе Республики Беларусь. С оптоэлектронным прицельным комплексом "Деривация-ПВО" сможет противостоять любым угрозам. В состав датчиков станции входят лазерный дальномер, телевизионная камера и тепловизор.
Новая станция также допускает применение управляемых боеприпасов калибра 57 миллиметров. Она способна контролировать наведение артиллерийского снаряда в лазерном лучевом канале управления.
Зенитную самоходную установку "Деривация-ПВО" впервые показали на форуме "Армия-2018" в августе прошлого года. Она создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащена модулем с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров.
Российская Газета: последние новости
Видео: Бомбардировщик B-2 сбросил две гигантские бомбы Немецкая подлодка зацепила дно у побережья Норвегии Российский атомный авианосец станет прорывом в судостроении
Комментарии
Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба членства России в ПАСЕ26
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады300
Звезда «Максим» и «Плейбой» умерла в 39 лет9
«Мы с Сергеем вернули Россию на „Евровидение“»180
Тест: Сможете выжить без интернета?
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
В Сети появилось видео катастрофы истребителя F-16
Происшествия
B-2 сбросил две гигантские бомбы
Армия Оружие
В Ирландии создали робота по образу персонажа «Джетсонов»
Наука и техника
«Очень высокопоставленные»: кто заказал Захарченко
Происшествия В мире
«В том была его и сила»: Прощание с Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение