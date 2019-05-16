Второй Ил-76МД-90А передали Минобороны

Переданный оборонному ведомству военно-транспортный Ил-76МД-90А имеет заводской номер 110, сообщается на сайте ОАК.

«Сертификат приема-передачи нового воздушного судна подписали командир военной части Вадим Дырдин, управляющий директор АО «ОАК-ТС» Владимир Семенов и управляющий директор АО «Авиастар-СП» Василий Донцов. Это второй самолет данного типа, поставленный Минобороны в этом году», — сообщила корпорация.

В 2019 году планируется построить и передать в эксплуатацию ВС России 5 новейших транспортных самолетов.

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