Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Второй Ил-76МД-90А передали Минобороны 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Ульяновский авиазавод «Авиастар-СП» передал второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А Министерству обороны, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
Переданный оборонному ведомству военно-транспортный Ил-76МД-90А имеет заводской номер 110, сообщается на сайте ОАК.
«Сертификат приема-передачи нового воздушного судна подписали командир военной части Вадим Дырдин, управляющий директор АО «ОАК-ТС» Владимир Семенов и управляющий директор АО «Авиастар-СП» Василий Донцов. Это второй самолет данного типа, поставленный Минобороны в этом году», — сообщила корпорация.
В 2019 году планируется построить и передать в эксплуатацию ВС России 5 новейших транспортных самолетов.
Газета ВЗГЛЯД изучала, что представляет собой российский модернизированный военный транспортник.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Турция заявила о полном контроле над С-400 В ДНР ответили на заявления Украины о «мощных боях» в Приазовье Применение самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
Армия , Оружие , Владимир Семенов , Авиастар-СП , Министерство обороны , ОАК , ОАК-ТС , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал41
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты357
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть6
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского461
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки148
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение