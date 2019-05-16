Украинские националисты обстреляли насосную станцию в Донбассе

Огонь вели вооруженные формирования из состава 93-й бригады.

Украинские националисты обстреляли Васильевскую насосную станцию Южнодонбасского водовода в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в пресс-службе управления Народной милиции ДНР.

Стрелковый обстрел был зафиксирован 14 мая в 11.30. Огонь вели вооруженные формирования из состава 93-й бригады со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая в направлении села Васильевка.

«Огонь велся в том числе из пулеметов, и, услышав очереди и свист пуль над головой, персонал станции был вынужден спрятаться и запросить через Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня подтверждение прекращения огня», — отметил военный корреспондент УМН ДНР Дмитрий Астрахань.