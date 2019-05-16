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Украинские националисты обстреляли насосную станцию в Донбассе 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Огонь вели вооруженные формирования из состава 93-й бригады.
Украинские националисты обстреляли Васильевскую насосную станцию Южнодонбасского водовода в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в пресс-службе управления Народной милиции ДНР.
Стрелковый обстрел был зафиксирован 14 мая в 11.30. Огонь вели вооруженные формирования из состава 93-й бригады со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая в направлении села Васильевка.
«Огонь велся в том числе из пулеметов, и, услышав очереди и свист пуль над головой, персонал станции был вынужден спрятаться и запросить через Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня подтверждение прекращения огня», — отметил военный корреспондент УМН ДНР Дмитрий Астрахань.
К счастью, никто из людей не пострадал. В пресс-службе отметили, что в составе 93-й бригады служит много представителей запрещенной на территории РФ экстремистской организации «Правый сектор».
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Армия , Войска , Конфликты , Правый сектор
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