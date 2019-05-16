Украинский генерал рассказал о последствиях войны с Россией

По его мнению, Украина могла бы решить конфликт на востоке страны "за несколько недель", однако разворачивать подобную операцию вблизи российской границы слишком рискованно для Киева.

"Если это (столкновение Украины и России — прим.ред) будет происходить, то потом будет кровавая бойня, результаты которой трудно до конца спрогнозировать. Однако мы понимаем, что военное превосходство у России больше", — пояснил Романенко в интервью "Обозревателю".

Генерал посоветовал Киеву "подготовиться" и "решительно восстанавливать свои границы и суверенитет", дождавшись момента "наибольшей слабости" России.

Игорь Романенко не в первый раз провокационно высказывается в адрес России. Так, в апреле он призвал захватить часть России в случае ее "распада".