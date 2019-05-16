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Украинский генерал рассказал о последствиях войны с Россией 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег Киев от военного столкновения с Россией.
По его мнению, Украина могла бы решить конфликт на востоке страны "за несколько недель", однако разворачивать подобную операцию вблизи российской границы слишком рискованно для Киева.
"Если это (столкновение Украины и России — прим.ред) будет происходить, то потом будет кровавая бойня, результаты которой трудно до конца спрогнозировать. Однако мы понимаем, что военное превосходство у России больше", — пояснил Романенко в интервью "Обозревателю".
Генерал посоветовал Киеву "подготовиться" и "решительно восстанавливать свои границы и суверенитет", дождавшись момента "наибольшей слабости" России.
Игорь Романенко не в первый раз провокационно высказывается в адрес России. Так, в апреле он призвал захватить часть России в случае ее "распада".
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Армия , В мире , Украина , Игорь Романенко
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