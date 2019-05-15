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Украинские военные заявили о мощных боях в Приазовье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 18 часов назад
Фото: РИА Новости
В вооруженных силах Украины утверждают, что в Приазовье возобновились мощные бои.
Как передает ТСН «на приморском участке фронта снова звучат залпы дальнобойной артиллерии», которую украинская сторона называет «российской», хотя воюют ВСУ с ополчением Донбасса.
Один из бойцов ВСУ заявил о «прилетевших минах», «работе АГС» и стрельбе, передает УНИАН.
По версии украинской стороны, во время обстрелов под ногами дрожит земля. В ВСУ утверждают, что «такой мощной работы вражеской артиллерии на передовой возле Азовского моря не было с окончания зимы». Как заявляют в ВСУ, ополченцы атакуют с очень близких расстояний.
Украинские военные заявляют, что такие обстрелы требуют меткости, поэтому огонь по ним, вероятно, ведут не «шахтеры» или «трактористы», а профессионалы.
Собственную стрельбу по позициям ополченцев в ВСУ называют «ответной».
В среду в доставили более десятка раненных в Донбассе украинских солдат.
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Армия , Войска , Конфликты , Украина , УНИАН
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