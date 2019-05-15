Украинские военные заявили о мощных боях в Приазовье

В вооруженных силах Украины утверждают, что в Приазовье возобновились мощные бои.

Как передает ТСН «на приморском участке фронта снова звучат залпы дальнобойной артиллерии», которую украинская сторона называет «российской», хотя воюют ВСУ с ополчением Донбасса.

Один из бойцов ВСУ заявил о «прилетевших минах», «работе АГС» и стрельбе, передает УНИАН.

По версии украинской стороны, во время обстрелов под ногами дрожит земля. В ВСУ утверждают, что «такой мощной работы вражеской артиллерии на передовой возле Азовского моря не было с окончания зимы». Как заявляют в ВСУ, ополченцы атакуют с очень близких расстояний.

Украинские военные заявляют, что такие обстрелы требуют меткости, поэтому огонь по ним, вероятно, ведут не «шахтеры» или «трактористы», а профессионалы.

Собственную стрельбу по позициям ополченцев в ВСУ называют «ответной».

В среду в доставили более десятка раненных в Донбассе украинских солдат.