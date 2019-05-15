США считают, что ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» подпадают под ДСНВ

Правительство США считает, что новые российские ракетные комплексы "Сармат" и "Авангард" подпадают под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщила в среду заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. "Официальные комментарии и сообщения прессы из России указывают, что некоторые из этих [новых российских оружейных] систем могут быть развернуты до истечения Нового ДСНВ в феврале 2021 года. Мы считаем, что по меньшей мере две из них — тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" и гиперзвуковая система "Авангард" — засчитывались бы как существующие типы [СНВ] и подпадали бы под действие Нового ДСНВ на надлежащем этапе цикла их развития", — говорится в тексте вступительного слова заместителя главы американского внешнеполитического ведомства , подготовленного к ее участию в слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США В России ДСНВ в неофициальном порядке чаще всего именуют СНВ-3. В США это соглашение принято именовать Новым ДСНВ.