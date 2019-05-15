Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США считают, что ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» подпадают под ДСНВ 

ТАСС + ещё 3 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство США считает, что новые российские ракетные комплексы "Сармат" и "Авангард" подпадают под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщила в среду заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
"Официальные комментарии и сообщения прессы из России указывают, что некоторые из этих [новых российских оружейных] систем могут быть развернуты до истечения Нового ДСНВ в феврале 2021 года. Мы считаем, что по меньшей мере две из них — тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" и гиперзвуковая система "Авангард" — засчитывались бы как существующие типы [СНВ] и подпадали бы под действие Нового ДСНВ на надлежащем этапе цикла их развития",
— говорится в тексте вступительного слова заместителя главы американского внешнеполитического ведомства, подготовленного к ее участию в слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
В России ДСНВ в неофициальном порядке чаще всего именуют СНВ-3. В США это соглашение принято именовать Новым ДСНВ.
ТАСС: последние новости
Чавушоглу заявил, что приобретаемые у России С-400 будут под полным контролем Турции Источник: вторая подлодка - носитель "Посейдонов" будет спущена на воду весной 2020 года Второй военно-транспортный самолет Ил-76М-90А передан Минобороны
Комментарии
Армия , Оружие , Политика , США , МИД , Конгресс США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал37
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты356
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть6
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского458
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки147
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение