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На границе Газы в стычках с израильскими военными пострадали 60 палестинцев 

РИА Новости + ещё 2 20 часов назад
Фото: Reuters
По меньшей мере 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Протесты с участием тысяч жителей анклава приурочены к 71-й годовщине Накбы — национальной катастрофы, изгнания миллионов арабов с родной земли, ставшей 15 мая 1948 года территорией еврейского государства.
"В столкновениях с израильской армией на восточной границе сектора Газа 60 палестинцев получили ранения", — сказал аль-Кидра.
Израильтяне ранее сообщали, что в акции протеста принимают участие порядка 10 тысяч человек, некоторые из которых жгут покрышки, кидают камни и самодельные взрывные устройства, предпринимают попытки приблизиться к пограничным ограждениям. Военные говорили, что в ответ применяют спецсредства, и не упоминали о стрельбе на поражение.
Протесты проходят в 70 километрах к югу от израильского города Тель-Авива, принимающего на этой неделе многочисленных участников и гостей международного музыкального конкурса "Евровидение".
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Армия , Войска , Конфликты , Евровидение , РИА Новости
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