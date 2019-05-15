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Более 50 самолетов и вертолетов отразили высадку условного десанта в Крыму в ходе учений 

ТАСС + ещё 1 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Оперативно-тактическая, штурмовая и армейская авиация 4-й армии ВВС и ПВО в рамках учений предотвратила высадку морского и воздушного десанта на побережье Крыма и уничтожила его корабельную группировку.
Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).
"Более 50 самолетов и вертолетов отработали учебно-боевые задачи по уничтожению корабельных группировок противника, нанесению поражения морскому десанту на берегу, отражению высадки воздушных десантов в Крыму", — говорится в сообщении.
Ликвидацию высадившихся десантников условного противника на берегу обеспечили экипажи 20 ударных вертолетов армейской авиации Ми-35 и Ка-52, а также звено штурмовиков Су-25, уточнили в округе.
Для поражения корабельных группировок на морском переходе командование объединения ВВС и ПВО ЮВО задействовало два звена бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также около 10 истребителей Су-27М3.
Ранее 10 истребителей Су-27П и Су-30СМ 4-й армии ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота в рамках учений отработали отражение воздушной атаки условного противника над Крымом.
Трехдневные летные тактические учения проводятся в рамках проверки боевой готовности авиационных частей, дислоцированных в Крыму.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Республика Крым
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