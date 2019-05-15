«Армату» и другую бронетехнику предлагают снабдить системой разведки «Глаз»

Компания "Микран" разработала кассеты дистанционного запуска индивидуальной системы оперативной тактической разведки "Глаз", которые можно установить на любую бронетехнику, в частности, на танк Т-14 "Армата". Об этом ТАСС сообщили на стенде компании на выставке MILEX 2019.

"Предназначен для расширения функциональных возможностей индивидуальной системы оперативной рекогносцировки "Глаз", путем объединения ракетниц системы в одну кассету с возможностью автоматического запуска в выбранном оператором направлении", — говорится в предоставленных ТАСС материалах компании.

Кассета представляют собой блок с семью индивидуальными контейнерами-ракетницами комплекса "Глаз". В состав также входит приемное устройство, монтируемое в кабине экипажа танка, и опорно-поворотный механизм кассеты.

В январе источник ТАСС сообщал о разработке в интересах Минобороны России средства оперативной тактической разведки "Глаз". Он представляет собой мини-аппарат на парашюте, который запускается из ручной ракетницы. Реактивный снаряд, который поднимается на высоту до 300 м, выбрасывает аппарат с камерой высокого разрешения. Пока устройство опускается на парашюте, камера передает изображение на планшет бойца. Система уже прошла экспериментальную отработку в Сирии.