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«Армату» и другую бронетехнику предлагают снабдить системой разведки «Глаз» 

ТАСС + ещё 2 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Компания "Микран" разработала кассеты дистанционного запуска индивидуальной системы оперативной тактической разведки "Глаз", которые можно установить на любую бронетехнику, в частности, на танк Т-14 "Армата". Об этом ТАСС сообщили на стенде компании на выставке MILEX 2019.
"Предназначен для расширения функциональных возможностей индивидуальной системы оперативной рекогносцировки "Глаз", путем объединения ракетниц системы в одну кассету с возможностью автоматического запуска в выбранном оператором направлении", — говорится в предоставленных ТАСС материалах компании.
Кассета представляют собой блок с семью индивидуальными контейнерами-ракетницами комплекса "Глаз". В состав также входит приемное устройство, монтируемое в кабине экипажа танка, и опорно-поворотный механизм кассеты.
В январе источник ТАСС сообщал о разработке в интересах Минобороны России средства оперативной тактической разведки "Глаз". Он представляет собой мини-аппарат на парашюте, который запускается из ручной ракетницы. Реактивный снаряд, который поднимается на высоту до 300 м, выбрасывает аппарат с камерой высокого разрешения. Пока устройство опускается на парашюте, камера передает изображение на планшет бойца. Система уже прошла экспериментальную отработку в Сирии.
С 15 по 18 мая в Минске проходит международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019. Экспозиция российских предприятий занимает свыше 500 кв. м. Свою продукцию представили такие российские предприятия, как концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Уралвагонзавод", НПК "Техмаш".
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Комментарии
Армия , Войска , Гаджеты , Оружие , Министерство обороны , Техмаш , Уралвагонзавод , Рособоронэкспорт , Алмаз-Антей , ИТАР-ТАСС
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