Раскрыта точность «Кинжала»

Головка самонаведения, установленная на гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс (ГАРК) «Кинжал», позволяет ракете поражать цель типа «корабль» с отклонением один метр от точки цели, пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, «алгоритмы и управление гиперзвуковым полетом у нас постоянно совершенствовались. Наши гиперзвуковые комплексы могут совершать высокоточное поражение цели как одиночными, так и групповыми гиперзвуковыми боеголовками».

В марте 2018 года The National Interest написал, что «Кинжал» нельзя считать «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя», соответственно, ее нельзя назвать гиперзвуковым оружием, несмотря на то, что при полете баллистические ракеты ускоряются до гиперзвуковых скоростей.