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Германия решила приостановить подготовку иракских военных 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 15 мая 2019
Фото: ТАСС
Германия временно прекратит участие в миссии по подготовке военнослужащих Ирака в связи с обострением ситуации в ближневосточном регионе, сообщили источники в военных кругах ФРГ.
Решение немецких властей было согласовано с другими участниками международной коалиции, противодействующей террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России), передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) повысило уровень тревоги в Ираке и Сирии в связи потенциальной угрозой военнослужащим со стороны Ирана. Госдепратамент США распорядился вывезти из Ирака госслужащих.
В начале мая США направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков на Ближний Восток. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива у границ Ирана.
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Армия , Войска , Авраам Линкольн , Исламское государство , ИА DPA , ИТАР-ТАСС , Германия , Ирак
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