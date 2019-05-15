Германия решила приостановить подготовку иракских военных

Германия временно прекратит участие в миссии по подготовке военнослужащих Ирака в связи с обострением ситуации в ближневосточном регионе, сообщили источники в военных кругах ФРГ.

Решение немецких властей было согласовано с другими участниками международной коалиции, противодействующей террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России), передает ТАСС со ссылкой на DPA.

Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) повысило уровень тревоги в Ираке и Сирии в связи потенциальной угрозой военнослужащим со стороны Ирана. Госдепратамент США распорядился вывезти из Ирака госслужащих.