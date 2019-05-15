В России изменятся правила ношения военной формы

Минобороны России радикально изменит правила ношения наград на военной форме в рамках борьбы с «иконостасами» — излишним креплением на кителе наград неизвестных общественных организаций. В последнее время подобные случаи участились, и это вызывает негативное отношение в обществе. Между тем, многие реальные награды находят своих героев спустя годы после войны.

С мая 2019 года российские военные смогут размещать на двух планках с левой стороны кителя только десять государственных орденов, медалей или других ведомственных геральдических знаков, пишут «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

В настоящее время такое ограничение действует только в отношении участников парада на Красной площади, однако Минобороны намерено распространить его на всех российских военнослужащих.

Изменения в приказ о «Правилах ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в ВС РФ » ведомство планирует внести уже в этом месяце. Поправки буду предполагать запрет на ношение на парадной военной форме гражданских наград и знаков отличия общественных организаций.

Ношение различного рода орденов, выпущенных общественными организациями во время торжественных мероприятий, часто вызывает критику со стороны общественности. В частности, высказывается мнение, что подобные поступки дискредитируют военную службу.

Кроме того, в настоящее время в России действует несколько общественных организаций, которые самовольно раздают гражданам награды, похожие на реальные воинские ордена.

Стоит отметить что в послевоенное время многие ветераны часто стеснялись носить свои ордена. В этой связи в 1965 году в СССР даже появилась песня «Фронтовики, наденьте ордена», которую исполнял певец Иосиф Кобзон

Уважительное отношение фронтовиков к орденам демонстрировал и эпизод фильма «Место встречи изменить нельзя». Там возмущенный фронтовой разведчик, которого играет Владимир Конкин , срывает с гимнастерки преступника орден «Отечественной войны», который тот носит, выдавая себя за военного.

В России высшим военным орденом является медаль «Золотая Звезда героя», которым награждают выдающихся военных и государственных деятелей страны за подвиги.

Во время сирийской кампании эти награды получило несколько российских военных. Один из них — летчик Роман Филипов.

3 февраля 2018 года в небе над провинцией Идлиб на северо-западе Сирии его самолет-штурмовик ВКС России Су-25СМ был атакован с земли. После того как самолет получил попадание в правое крыло, летчик пытался сманеврировать и уйти из зоны поражения, однако управление самолетом было нарушено. Филипов катапультировался, успев доложить о своем решении командованию. Приняв бой на земле, он подорвал себя и боевиков гранатой.

Обладателем максимального количества государственных военных наград, является полковник Воздушно-космических сил (ВКС) России Игорь Родобольский. Об этом говорится в Книге рекордов Вооруженных сил России, размещенной на сайте Минобороны.

По данным Книги рекордов, Родобольский принимал участие в боевых действиях в Афганистане, а также служил во время вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на соседних с Россией территориях в 1994-1996 годах. Также он был участником контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году.

В 2003 году Родобольскому присвоили звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, которые он проявил при исполнении боевых задач на Кавказе.

Бывает, награды находят героев спустя многие годы. В 2017 году министр обороны России Сергей Шойгу вручил орден «Отечественной войны» II степени ветерану Кириллу Ширине, которым его наградили 72 года назад, однако участник Великой Отечественной войны об этом не знал.

«Награда ждала долго и вот дождалась. Ваша работа и ваши подвиги были высоко оценены Родиной», — заявил министр.

В феврале 2019 года вручение ордена также произошло спустя годы. Президент России Владимир Путин вручил Звезду Героя России участнику специальной операции в Афганистане Владимиру Ковтуну. Военный разведчик получил награду спустя 30 лет после вывода войск из Афганистана. Его действия имели не только военное, но и политическое значение для СССР и его союзников.

Ковтун в 1987 году участвовал в операции по захвату переносного ЗРК «Стингер». После получения этого образца СССР смог внести коррективы в стратегию защиты своей авиации.