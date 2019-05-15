Ирак решил купить С-400

Власти Ирака приняли решение купить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом рассказал посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади, сообщает ТАСС.

«Что касается ЗРС, иракское правительство приняло решение. Оно хочет закупить С-400», — заявил дипломат. Он отметил, что на данный момент нет никаких письменных договоренностей по этому вопросу и точных дат поставки ЗРС.

В октябре 2018 года сообщалось, что российские платформы купила Индия. До этого были подписаны контракты с Китаем и Турцией.

Соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 было достигнуто с Турцией в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покрывает российский кредит. После этого США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения С-400, то Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.