Министерство обороны США обучит искусственный интеллект воздушному бою

США собираются разработать искусственный интеллект для боевых самолетов. Планируется, что за счет этого истребители смогут реагировать в бою быстрее, чем пилоты. К тому же это будет удобное решение для ведения ближнего воздушного боя. В США уже давно занимаются разработкой ИИ для армии. Ранее СМИ сообщили, что бортовой комплекс целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта может появиться на вооружении и российской армии.

Агентство перспективных исследований минобороны США ( DARPA ) собирается разработать искусственный интеллект (ИИ) для американских боевых самолетов, сообщает Flightglobal. Проект получил название Air Combat Evolution (ACE).

Предполагается, что ИИ выведет системы автопилота на новый уровень качества и управляемые им истребители смогут реагировать в бою быстрее, чем пилоты. Издание обратило внимание, что ближний воздушный бой требует от летчиков особой концентрации и напряжения.

Система ИИ, по данным Flightglobal, может быть обучаемой, то есть способна осваивать воздушные сражения от базовых простых элементов до сложных маневров. Мастерство новых технологий будут оценивать опытные пилоты.

«Мы предвидим будущее, в котором ИИ будет обрабатывать маневры за доли секунды», — сказал изданию подполковник ВВС США Дэн Яворсек.

Пентагон начнет поиск соискателей для исследований с 17 мая. Сроки реализации проекта не оглашались.

Вашингтон уже давно заинтересован внедрением искусственного интеллекта в оборонную систему. В марте президент Дональд Трамп даже указал это в бюджетном запросе, который он направил в конгресс США. В нем он просил увеличить расходы на оборону на 5%, до $750 млрд в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. В запросе администрация указала на инвестирование в новые технологии, в том числе автономные системы, гиперзвуковые технологии и программы искусственного интеллекта. Причем на ИИ исполнительная власть планирует потратить порядка $208 млн Белый дом собирается выделить «более $59 млн на исследования, разработку и создание прототипов».

О том, что Соединенные Штаты занимаются внедрением ИИ в свою армию, говорили еще в прошлом году. В июне Gearmix сообщал, что американские военнослужащие испытывают системы искусственного интеллекта, которые помогут техническому персоналу поддерживать боевую технику в исправности.

Как планируют военные США, ИИ будет заранее предупреждать служащих, что через некоторое время машине понадобится для ремонта та или иная запчасть.

Такое программное обеспечение установлено на нескольких десятках боевых машин пехоты (БМП) Bradley M2A3. Оно контролирует такие параметры двигателя, как температура, количество оборотов, состояние охлаждающей жидкости.

К тому же ИИ сравнивает полученные данные с информацией о похожих моделях двигателей, которые ломались ранее. Эти сведения хранятся в базе данных объемом в 1,2 млрд часов работы однотипных двигателей. Программа автоматически ищет совпадения, анализирует ситуацию и при необходимости прогнозирует возможную поломку.

Разработкой искусственного интеллекта и его применением в армии увлечены и в России. 8 мая источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что модернизированные штурмовики Су-25СМ3 получат бортовой комплекс целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта. По его словам, он позволит поражать выбранные пилотами цели практически без их участия.

«В рамках дальнейшей модернизации штурмовиков новейшие версии Су-25СМ3 будут дооснащать новым прицельным комплексом. Он полностью автоматизирован, фактически летчику нужно только на экране выбрать цель, все остальное сделает искусственный интеллект», — пояснил собеседник агентства.

Система целеуказания с ИИ будет самостоятельно распознавать цели противника, удерживать их в прицеле и осуществлять наведение управляемых ракет, сказал он.

По его словам, новый комплекс также встроен в единую систему управления войсками, позволяющую прокладывать оптимальный маршрут к цели и задавать траекторию применения оружия. Кроме того, штурмовик посредством системы управления может получать сведения о целях от внешних источников.

До этого источник ТАСС в авиастроительной отрасли сообщал, что аналогичную систему с ИИ получит модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.

Он отмечал, что они могут, в том числе, самостоятельно принимать решения о подрыве цели.

«Но это очень серьезное решение, поэтому все равно многое зависит от человека-оператора. Отправляя комплекс в полностью автоматический режим, человек должен быть стопроцентно уверен, что цель правильная и уничтожен будет именно противник», — уточнил индустриальный директор кластера.

По его словам, в реактивных системах залпового огня «Техмаша» уже давно используются такие решения, но искусственный интеллект, как он считает, является не просто заменой человека машиной, но и возможностью обеспечить большую управляемость.