Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия улучшила обнаружение вражеских ракет 

Lenta.ru + ещё 2 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Специалисты Центрального военного округа (ЦВО) увеличили на треть дальность обнаружения крылатых ракет, сообщает ТАСС.
«В ходе командно-штабного учения по управлению группировкой авиации и войск противовоздушной обороны апробировали применение мобильных радиолокационных станций нового парка», — приводит агентство заявление командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.
По его словам, речь идет о станциях «Подлет-К1», «Ниобий-СВ», «Небо-СВУ», поступивших в войска противовоздушной обороны округа. «Применение новых РЛС [радиолокационных станций] и маневренных разведывательно-огневых групп в составе зенитных ракетных комплексов "Бук-М2", "Тор М1", пушечных — "Панцирь-С1" — позволило повысить дальность обнаружения крылатых ракет почти на треть — до 65 километров», — сказал Лапин.
Упомянутые генерал-полковником учения прошли зимой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В них приняли участие около трех тысяч военнослужащих.
В апреле сообщалось, что российские комплексы противовоздушной обороны получат невидимые в радиодиапазоне пассивные станции кругового обзора.
Последние новости
Обнародованы первые результаты проверки «Голоса» Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Кремль нашел деньги на 76 Су-57
Комментарии1
Армия , Оружие , Александр Лапин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал39
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты356
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть6
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского458
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки147
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение