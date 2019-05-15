Россия улучшила обнаружение вражеских ракет

Специалисты Центрального военного округа (ЦВО) увеличили на треть дальность обнаружения крылатых ракет, сообщает ТАСС.

«В ходе командно-штабного учения по управлению группировкой авиации и войск противовоздушной обороны апробировали применение мобильных радиолокационных станций нового парка», — приводит агентство заявление командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

По его словам, речь идет о станциях «Подлет-К1», «Ниобий-СВ», «Небо-СВУ», поступивших в войска противовоздушной обороны округа. «Применение новых РЛС [радиолокационных станций] и маневренных разведывательно-огневых групп в составе зенитных ракетных комплексов "Бук-М2", "Тор М1", пушечных — "Панцирь-С1" — позволило повысить дальность обнаружения крылатых ракет почти на треть — до 65 километров», — сказал Лапин.

Упомянутые генерал-полковником учения прошли зимой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В них приняли участие около трех тысяч военнослужащих.

В апреле сообщалось, что российские комплексы противовоздушной обороны получат невидимые в радиодиапазоне пассивные станции кругового обзора.