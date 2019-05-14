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Российская система военной связи в космосе почти готова 

Ferra.ru 14 мая 2019
Фото: Ferra.ru
Космическая система военной связи скоро будет целиком укомплектована. Летом запустят последний четвёртый спутник «Благовест» для неё.
Об этом ТАСС рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Запуск последнего «Благовеста» ожидается 16 июля текущего года. Как только он окажется на орбите, систему военной связи можно будет назвать готовой.
Спутники «Благовест» будут обеспечивать военным высокоскоростной доступ в интернет и телефонную связь на Ка— и Ku-диапазонах частот. Формироваться система начала в августе 2017 года, когда был запущен первый «Благовест» — космический аппарат «Космос-2520».
Новый спутник будет запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М». Также стало известно, что в 2019 году завершится формирование российской системы радиолокационной разведки (РЛР) «Лиана».
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Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС
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