США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной

Евросоюз ждут экономические и политические последствия, если там продолжат разрабатывать собственные оборонные проекты, предупреждают власти США . В письме замгоссекретаря Эллен Лорд главе евродипломатии Федерике Могерини значится, что планы ЕС в сфере обороны «угрожают интеграции и сотрудничеству в НАТО ». Вашингтон опасается конкуренции и «дублирования военных систем».

США предупредили Евросоюз об экономических и политических последствиях, если ЕС продолжит разработку собственных оборонных проектов. Об этом сообщает испанская газета El Pais, ссылаясь на письмо заместителя госсекретаря США Эллен Лорд на имя главы Европейской службы внешних дел Федерики Могерини.

«Планы ЕС в сфере обороны <…> угрожают десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военному сотрудничеству по линии НАТО», — говорится в письме.

Вашингтону не нравится принятие Регламента европейского оборонного фонда, позволяющего странам-участницам ЕС приглашать к участию в военных проектах неевропейские страны. При этом любой из подобных проектов будет находиться полностью в интеллектуальной собственности ЕС.

США также недовольны условиями программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), призванной сплотить 25 стран Евросоюза в оборонном сотрудничестве, передает ФАН.

«Развитие оборонных мощностей в Европе приведет к дублированию военных систем, которые не являются взаимозаменяемыми, что повысит расход оборонных ресурсов и породит конкуренцию между ЕС и НАТО», — отмечает Лорд.

Американские власти настаивают на удалении из европроектов условий по вопросам интеллектуальной собственности и контроля над экспортом, а кроме того — пункта, позволяющего ведущей проект стране ЕС приглашать к сотрудничеству любые предприятия.

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить инвестиции в безопасность на 40% в бюджетном периоде Евросоюза с 2021 по 2027 год. Благодаря инвестициям из общего фонда ЕС планирует выбиться в топ-4 крупнейших оборонных инвесторов в Европе.

На финансирование конкурентоспособных и совместных исследований из евробюджета за указанный период выделят €4,1 млрд Кроме того, из совместного бюджета ЕС будет выделено €8,9 млрд на разработку прототипов оборонных технологий.

Камень преткновения в европейско-американских отношениях — НАТО. Еще летом 2018 года президент США Дональд Трамп потребовал от европейских стран увеличить финансирование бюджета организации до 2% от национальных ВВП, пригрозив даже выйти из Североатлантического альянса, если недофинансирование сохранится.

По данным Politico, Трамп на встрече с лидерами стран-членов военного блока, а также президентами Украины и Грузии предупредил о «тяжких последствиях» в случае, если союзники по НАТО как можно скорее не повысят военные расходы.

Трамп впоследствии заявил, что хочет повысить расходы на НАТО до 4% от ВВП. Кроме того, он заявил, что в годы Первой и Второй мировых войн идея «европейской армии» провалилась. По его словам, тогда Антанта и союзники получили поддержку со стороны США и только поэтому победили в войнах. Политик подчеркнул, что США всегда будут поддерживать Европу, но для этого необходимо, чтобы члены ЕС и НАТО (не всегда совпадающие) делали «справедливые взносы» в бюджет альянса.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что не считает целесообразным увеличить расходы на оборону до 4% немецкого ВВП. Более того, Германия сможет к 2024 году потратить лишь 1,5% от своего ВВП. Во-первых, этот показатель у ФРГ выше, чем у многих членов НАТО. Кроме того, Берлин выделяет миллионы евро на гуманитарную помощь нестабильным странам мира, компенсируя таким образом необходимость инвестировать в оборонный бюджет Североатлантического альянса, уверены германские власти.

Недовольство Трампа вызывает также намерение Франции и Германии создать новую, общеевропейскую армию. Еще в ноябре 2018 года французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы для защиты от Китая, России и даже США. Канцлер ФРГ Ангела Меркель , в свою очередь, идею Макрона поддержала. По ее словам, единая европейская армия показала бы миру, что война в Европе невозможна, и однажды такая армия должна быть создана.

Трамп идею Макрона раскритиковал и указал на ход Первой и Второй Мировых войн, когда «американцы спасли Европу».

В конце февраля газета The New York Times сообщила, что первый в Европе танковый батальон, состоящий из солдат двух стран — Германии и Нидерландов, — является важным шагом на пути к более глубокому европейскому военному сотрудничеству.

Речь идет о «двойном батальоне» 414, который объединил немецких и голландских солдат. Одна из причин успеха батальона заключается в том, что северные немцы и голландцы близки в культурном отношении.

Издание отмечает, что впервые появившаяся после Второй мировой войны идея создания европейской армии так же стара, как и сам Европейский союз, однако она еще не стала реальностью. Подполковник Марко Нимейер рассказал, что их батальон стал «пионером», первопроходцем на пути к созданию европейской армии, о которой «все говорят».

Отмечается, что батальон 414 расположен на военной базе в немецком Лохайде. В немецком батальоне каждый четвертый солдат — голландец, пишет NYT. Танки немецкие, система радиосвязи голландская, а язык коммуникации чаще всего — английский.

Германский политолог Александр Рар в разговоре с НСН заявил, что причина ухудшения отношений между США и Германией кроется не только в личности Дональда Трампа, а в изменении мировой политики.