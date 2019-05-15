Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Есть запись: Российский Су-34 сбросил мощную бомбу 

Рамблер + ещё 2 23 часа назад
Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил самую мощную из стоящих на вооружении управляемых бомб — полуторатонную бомбу КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Видеозапись сброса опубликовал в Instagram пользователь fighter_bomber_.
КАБ-1500Л-ПР предназначена для поражения хорошо укрепленных целей. Аналогичные взрывные устройства применялись в Афганистане и Чечне.
Где именно был записан ролик, не сообщается. Издание Ytro.ru пишет, что сброс происходит в Сирии. Недавно авиация ВКС РФ наносила удары по боевикам в провинции Хама.
Армия , Видео , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты317
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского448
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»64
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение