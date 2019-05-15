Есть запись: Российский Су-34 сбросил мощную бомбу

Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил самую мощную из стоящих на вооружении управляемых бомб — полуторатонную бомбу КАБ-1500ПР с лазерным наведением.

Видеозапись сброса опубликовал в Instagram пользователь fighter_bomber_.

КАБ-1500Л-ПР предназначена для поражения хорошо укрепленных целей. Аналогичные взрывные устройства применялись в Афганистане и Чечне.