Трамп опроверг отправку 120 тысяч военных на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о планах отправить 120 тысяч солдат на Ближний Восток. Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, это фейковые новости. У нас нет таких планов», — заявил Трамп.

Он добавил, что если бы США пошли на это, то число военных было бы еще больше.

Ранее сообщалось, что министерство обороны США представило президенту страны Дональду Трампу план военного противодействия Ирану, который подразумевает отправку до 120 тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток.