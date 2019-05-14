Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп опроверг отправку 120 тысяч военных на Ближний Восток 

Lenta.ru + ещё 13 14 мая 2019
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о планах отправить 120 тысяч солдат на Ближний Восток. Об этом сообщает Reuters.
«Я думаю, это фейковые новости. У нас нет таких планов», — заявил Трамп.
Он добавил, что если бы США пошли на это, то число военных было бы еще больше.
Ранее сообщалось, что министерство обороны США представило президенту страны Дональду Трампу план военного противодействия Ирану, который подразумевает отправку до 120 тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток.
Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции включают запрет экспорта нефти, а также распространяются на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.
Последние новости
Обнародованы первые результаты проверки «Голоса» Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Кремль нашел деньги на 76 Су-57
Армия , Ближний Восток , Войска , санкции Иран , Дональд Трамп , Пентагон , Центральный банк России , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал44
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты358
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть7
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского465
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки149
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение