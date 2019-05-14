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СМИ: Китай спустил на воду два новых эсминца проекта 052D 

ТАСС 1 час назад
Фото: wikipedia
Два новейших китайских эсминца проекта 052D спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь (северо-восточная провинция Ляонин). Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post.
По данным издания, в настоящее время ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) располагают 20-ю мощными кораблями этого типа. 11 из них уже приняты на вооружение, остальные проходят испытания или оснащение оборудованием.
Эксперты сравнивают китайские корабли 052D с эскадренными миноносцами ВМС США класса Arleigh Burke, однако многие военные специалисты считают, что американские корабли при схожих габаритах мощнее и имеют лучшие характеристики. Так, дальность плавания Arleigh Burke достигает 4,4 тыс. морских миль при скорости 20 узлов. У китайских эсминцев эти показатели составляют 4 тыс. миль и 15 узлов, а полное водоизмещение — 7500 против 9800 тонн.
Как отметил гонконгский военный аналитик Сун Чжунпин, ВМС НОАК делает ставку на модернизацию флота и постепенный вывод из его состава устаревающих кораблей типа 051, 053, а также малых противолодочных кораблей проекта 037.
Известно, что в настоящее время КНР располагает четырьмя новейшими большими эскадренными миноносцами проекта 055 с управляемым ракетным оружием. По сообщениям СМИ, строится еще несколько кораблей этого типа — крупнейших в своем роде в Азии. Они призваны стать основными ударными силами сопровождения авианосных групп, которые будут формироваться в Китае в ближайшие годы.
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Комментарии
Армия , Азия , Войска , Оружие , Далянь , Китай
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