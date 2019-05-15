Мадуро прокомментировал быстрый уход американского военного корабля

Судно береговой охраны США USCG James было замечено пересекающим экономическую зону Венесуэлы 8 мая. На следующий день оно сменило курс и на 14 миль приблизилось к порту Гуайра (штат Варгас). Навстречу ему вышел патрульный катер ВМС Венесуэлы и убедил судно сменить направление.

"Немедленно в море вышел наш патрульный катер, чтобы сказать империалистическому кораблю-рейдеру — вон отсюда. Командующий офицер сказал: вы находитесь в венесуэльских водах, пожалуйста, исполняйте закон и международное право и немедленно покиньте страну. И в третий раз американский корабль ушел из нашей страны. Это победа международного права, мира, венесуэльской военной морали", — заявил Мадуро во вторник на встрече с военнослужащими.

По словам Мадуро, это была провокация против Венесуэлы, чтобы проверить ее готовность к такого рода действиям. "Чтобы посмотреть, что будет делать наш флот, наши национальные вооруженные силы, испугаемся ли мы. Чтобы увидеть нашу реакцию, которая была показательной. Была проявлена абсолютная выдержка. Нервы были на нуле, была выдержка, твердость и решимость, смелость и воля", — сказал президент.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.