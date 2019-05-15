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Раскрыта готовность второго носителя «Посейдонов» 

Lenta.ru + ещё 2 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Второй штатный носитель подводных беспилотных аппаратов «Посейдон» спустят на воду весной 2020 года, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Второй штатный носитель "Посейдонов" — подлодку "Хабаровск" (проект 09851) — планируется спустить на воду весной 2020 года», — сказал собеседник.
По его словам, субмарину военные получат в 2022 году, когда будут завершены необходимые испытания. «Боекомплект "Посейдонов" на "Хабаровске" составит шесть аппаратов», — добавил источник.
Первый штатный носитель «Посейдонов», атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск) в апреле.
В марте сообщалось, что «Посейдон» будет протестирован в «практическом варианте», что небезопасно.
В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона».
В том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Севмаш , ИТАР-ТАСС
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