Раскрыта готовность второго носителя «Посейдонов»

Второй штатный носитель подводных беспилотных аппаратов «Посейдон» спустят на воду весной 2020 года, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Второй штатный носитель "Посейдонов" — подлодку "Хабаровск" (проект 09851) — планируется спустить на воду весной 2020 года», — сказал собеседник.

По его словам, субмарину военные получат в 2022 году, когда будут завершены необходимые испытания. «Боекомплект "Посейдонов" на "Хабаровске" составит шесть аппаратов», — добавил источник.

Первый штатный носитель «Посейдонов», атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск) в апреле.

В марте сообщалось, что «Посейдон» будет протестирован в «практическом варианте», что небезопасно.

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона».

В том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».