Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Владимир Путин призвал защитить Россию от гиперзвукового оружия, прежде чем подобное вооружение появится у других стран. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития вооруженных сил и ОПК в Сочи , передает ТАСС.

Он отметил, что Россия является единственным обладателем гиперзвукового оружия, однако призвал быть реалистами и учитывать, что рано или поздно остальные армии также его заполучат.

«И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно», — отметил он.

Путин пояснил, что под словом «поздно» он имеет в виду момент, когда у России появятся соответствующие средства защиты.

Также российский лидер сказал, что считает создание перспективных систем противовоздушной обороны одним из приоритетных направлений развития ВКС. Он отметил, что это следует из анализа современных военных конфликтов.

2 мая США рассказали о готовности гиперзвукового оружия. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA ) заявило, что планирует провести испытания гиперзвуковых блоков — планирующего и воздушно-реактивного — до конца 2019 года.

8 мая стало известно, что американский палубный истребитель пятого поколения F-35C Lightning II получит пару гиперзвуковых крылатых ракет, созданных в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept). Уточняется, что HAWC должны быть готовы до конца текущего года.

26 апреля в Китае был испытан вероятный прототип многоразовой гиперзвуковой ракеты Jia Geng № 1.