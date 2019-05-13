В НАТО заявили о готовности «помочь» Ливии

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НАТО, Столтенберг дал понять, что военного решения ситуации в Ливии не существует.

Кроме того, в сообщении альянса указано, что НАТО «готова помочь Ливии в создании эффективных институтов безопасности, включая современное министерство обороны и эффективные службы безопасности», когда для реализации подобных мер будут созданы необходимые условия.

Ранее в ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 443 человека.

18 апреля стало известно, что военная генпрокуратура правительства национального согласия Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара.