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В НАТО заявили о готовности «помочь» Ливии 

RT на русском + ещё 1 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи со спецпредставителем ООН по Ливии Гассаном Саламе заявил о готовности альянса «помочь» ближневосточному государству в создании структур безопасности.
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НАТО, Столтенберг дал понять, что военного решения ситуации в Ливии не существует.
Кроме того, в сообщении альянса указано, что НАТО «готова помочь Ливии в создании эффективных институтов безопасности, включая современное министерство обороны и эффективные службы безопасности», когда для реализации подобных мер будут созданы необходимые условия.
Ранее в ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 443 человека.
18 апреля стало известно, что военная генпрокуратура правительства национального согласия Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара.
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Армия , Войска , Оружие , Йенс Столтенберг , Министерство обороны , ООН , ВОЗ , НАТО , РИА Новости , Ливия
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