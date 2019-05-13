Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи со спецпредставителем ООН по Ливии Гассаном Саламе заявил о готовности альянса «помочь» ближневосточному государству в создании структур безопасности.
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НАТО, Столтенберг дал понять, что военного решения ситуации в Ливии не существует.
Кроме того, в сообщении альянса указано, что НАТО «готова помочь Ливии в создании эффективных институтов безопасности, включая современное министерство обороны и эффективные службы безопасности», когда для реализации подобных мер будут созданы необходимые условия.
Ранее в ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 443 человека.
18 апреля стало известно, что военная генпрокуратура правительства национального согласия Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара.