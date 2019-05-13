Для ВКС России создана умная бомба весом в полторы тонны

Российский оборонно-промышленный комплекс начал поставки в войска нового поколения управляемых авиабомб массой 500 и 1500 килограммов.

— Нами разработаны новые изделия повышенной дальности калибра 500 и 1500 кг. Уже заключены внутренние и внешние контракты на их поставку. Бомбы прошли весь цикл испытаний и поставляются в строевые части ВКС, — рассказал ТАСС генеральный директор предприятия-разработчика ГНПП "Регион" Игорь Крылов. Он уточнил, что экспорт новых боеприпасов начнется в 2020 году.

КАБ-500 широко применялась российскими летчиками в Сирии. Полутонная бомба имеет несколько вариантов боевых частей для выполнения различных задач: бетонобойную, объемного взрыва, осколочно-фугасную. Наведение тоже может быть различным: телевизионное с самолета-носителя, лазерное, по ГЛОНАСС. Полуторатонная КАБ-1500 предназначена в первую очередь для уничтожения хорошо укрепленных и заглубленных командных пунктов. Проникающий вариант бомбы способен пробить 3 метра железобетона или 20 метров грунта и взорваться внутри. Точность попадания — 4 метра, наведение: телевизионное и лазерное. Бомба также хорошо показала себя в Сирии.