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Кластер торпедного оружия создан в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гендиректор одного из крупнейших российских разработчиков торпед ГНПП «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ) Игорь Крылов сообщил, что в России создан производственный кластер торпедного оружия.
«В России на базе предприятий КТРВ создан производственный кластер, занимающийся разработкой и серийным изготовлением торпедного оружия. Мы не зависим от бывших союзных республик, которые ранее были включены в производственную кооперацию по изготовлению торпедных систем. Это подтверждается поставками ВМФ России образцов в необходимых объемах и их активной эксплуатацией в строевых частях», — рассказал Крылов ТАСС.
Он отметил, что сейчас особый упор делается на разработку и изготовление электронной составляющей торпедного оружия.
«Мы полностью самостоятельно производим «электронные мозги» торпед и противолодочных средств. Можем утверждать, что этот процесс локализован для большинства выпускаемых образцов — торпеды «Физик», малогабаритной противолодочной торпеды МПТ, антиторпеды АТ и [авиационной противолодочной ракеты] АПР-3М», — добавил глава предприятия.
Гендиректор также сообщил, что материалы и электронно-компонентная база приобретаются у других поставщиков, а монтаж, сборка, отладка и проверка осуществляются на предприятии.
Игорь Крылов рассказал агентству, что российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250, серийное производство которой запланировано на следующий год.
«Испытания КАБ-250 находятся в завершающей стадии. Нам осталось дополнительно подтвердить некоторые ее характеристики, и надеемся, что это будет выполнено в ближайшее время. Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя 5-го поколения Су-57», — сказал он.
Крылов уточнил, что ВКС России уже начали получать новые управляемые бомбы массой 500 и 1500 кг.
«Предприятием разработаны новые изделия с повышенной дальностью калибра 500 и 1500 кг. Уже заключены как внутренние, так и внешние контракты на поставку этих изделий. Эти бомбы прошли полностью весь цикл испытаний и поставляются в строевые части ВКС», — добавил он, отметив, что в ближайшее время предприятие начнет поставку этих бомб иностранным заказчикам.
Ранее сообщалось, что первая подлодка «Варшавянка» для Тихоокеанского флота, оснащенная высокоточным ракетным оружием и мощным торпедным вооружением, спущена на воду.
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Армия , Оружие , Игорь Крылов , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , ИТАР-ТАСС
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