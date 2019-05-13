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Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигоне 

РИА Новости + ещё 10 20 минут назад
Обнаруженные на американской территории системы ПВО С-300 могли там оказаться благодаря Украине, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300" — отметил Коротченко.
По его словам, украинская сторона могла экспортировать С-300 в рамках этого соглашения о сотрудничестве с Вашингтоном. Однако, добавил эксперт, "старые трехсотки" представляют собой разработки 80-х годов минувшего века, поэтому они не несут секретных актуальных сведений о российском оружии.
Ранее в Сеть просочился снимок военной техники с американского полигона. По информации издания Defence Blog, на фотографии изображена зенитная ракетная система С-300ПТ. На снимке показаны командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки. Однако неизвестно, являются ли эти компоненты С-300 настоящими.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Игорь Коротченко , Министерство обороны , Журнал "Национальная оборона" , США
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