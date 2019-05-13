Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигоне

Обнаруженные на американской территории системы ПВО С-300 могли там оказаться благодаря Украине , заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

"Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300" — отметил Коротченко.

По его словам, украинская сторона могла экспортировать С-300 в рамках этого соглашения о сотрудничестве с Вашингтоном. Однако, добавил эксперт, "старые трехсотки" представляют собой разработки 80-х годов минувшего века, поэтому они не несут секретных актуальных сведений о российском оружии.

Ранее в Сеть просочился снимок военной техники с американского полигона. По информации издания Defence Blog, на фотографии изображена зенитная ракетная система С-300ПТ. На снимке показаны командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки. Однако неизвестно, являются ли эти компоненты С-300 настоящими.